Zonza-Santa Lucia : coup d'envoi du forum des associations

Le coup d'envoi officiel a eu lieu ce samedi matin à 10 heures en présence du premier adjoint Christian Marchi et de l’élue aux sports Christelle Prietto.

Jusqu'à 17 heures, un public intergénérationnel a pu découvrir la vingtaine de stands qui étaient répartis entre le stade et le gymnase. Un panel très varié allant du sport à la culture en passant par le bien-être et les arts martiaux. Une journée durant laquelle jeunes et moins jeunes ont puégalement assister à des démonstrations et prendre part à des ateliers.





En cette période de rentrée, le forum des Associations permet de mettre en avant la vitalité d'une commune et d'un territoire et, dans le même temps, donne l'occasion à celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur choix de bénéficier de tout l'éventail disponible sur la commune de Zonza-Santa Lucia .