Yvan Colonna : après le recueillement, le temps de la Justice

Maître Stella Canava, s’apprête à rentrer en audience dans une des salles du Palais de Justice de Bastia. Une affaire de plus, bien différente de celle qui se profile après le décès d’Yvan Colonna, le 21 mars dernier, dont elle est le conseil. Mais avant la rhétorique des prétoires et la lourdeur des dossiers, Stella Canava n’en oublie pas la douleur de la famille Colonna qui « vient de perdre un père, un mari, un fils, un oncle ».



Son rôle restera inchangé. Conseiller la famille au cours de l’instruction et de la mise en examen visant l’assassin d’Yvan Colonna, Franck Elong Abé, pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Instruction où « la famille Colonna s’est constituée partie civile », rappelle Stella Canava. L’intitulé de « tentative d’assassinat » a fait l’objet, le 22 mars dernier, d’une requalification en « assassinat » de la part du Parquet National Antiterroriste (Pnat) après qu’Yvan Colonna ait succombé la veille à ses blessures, le 21 mars.