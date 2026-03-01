CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Ligue 2 : rien ne change, le SC Bastia s’incline encore face à Boulogne 13/03/2026 Municipales. Julien Morganti : « Bastia a besoin d’un maire à temps plein » 13/03/2026 Sporting club de Bastia-Boulogne : les premières images 13/03/2026

Xi Jinping répond à la lettre des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise d'une école provençale


La rédaction le Vendredi 13 Mars 2026 à 19:10

Le président chinois Xi Jinping ne répond pas souvent directement à des courriers venus de l’étranger. Pourtant, il l’a fait récemment pour des élèves français. À l’École internationale d'Aix-en-Provence, des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise avaient adressé une lettre au dirigeant chinois. Quelques jours plus tard, ils ont reçu une réponse officielle : un message dans lequel Xi Jinping leur adressait notamment ses meilleurs vœux et les encourageait dans l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises.L’initiative n’est pas passée inaperçue. Une réponse personnelle du président chinois reste rare et symbolique dans le cadre des échanges éducatifs et culturels. Un même message aurait d’ailleurs pu concerner bien d’autres élèves en France. En Corse aussi, plusieurs établissements proposent l’apprentissage du chinois et de nombreux jeunes s’y intéressent. Autant d’élèves qui auraient pu être, eux aussi, destinataires d’un tel signe d’attention venu de Pékin.



Xi Jinping répond à la lettre des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise d'une école provençale
L'information occupe une bonne place dans le "Quotidien du Peuple" qui rapporte que "M. Xi a déclaré que la langue chinoise était porteuse de la civilisation chinoise vieille de 5.000 ans et que les caractères chinois étaient empreints d'une sagesse millénaire. Apprendre le chinois permet non seulement de mieux connaître la Chine ancienne et moderne, mais aussi de construire des ponts vers un avenir encore plus radieux pour la Chine et la France, a-t-il ajouté.

Il a chaleureusement invité les enseignants et les élèves, ainsi que davantage de jeunes Français et Européens, "à venir étudier, visiter et voyager en Chine, afin de découvrir par eux-mêmes une vraie Chine, multidimensionnelle, ouverte et en progrès dans tous ses aspects, et à faire de la langue chinoise leur amie pour la vie."

Notant que cette année marquait l'année du Cheval dans le calendrier lunaire chinois, M. Xi a déclaré que "le cheval incarnait la persévérance, le courage et la vigueur, et a exprimé l'espoir que les étudiants deviendraient les pionniers et piliers de la promotion de l'amitié et de la coopération sino-françaises et sino-européennes"

Récemment, des représentants des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise de l'école internationale de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Aix-en-Provence ont écrit à M. Xi pour lui faire part de leur expérience d'apprentissage du chinois et de leur amour pour la culture chinoise, et pour exprimer leur "forte volonté de renforcer les échanges entre les jeunes Chinois et Français et d'approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays".
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos