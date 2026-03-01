Xi Jinping répond à la lettre des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise d'une école provençale

La rédaction le Vendredi 13 Mars 2026 à 19:10

Le président chinois Xi Jinping ne répond pas souvent directement à des courriers venus de l’étranger. Pourtant, il l’a fait récemment pour des élèves français. À l’École internationale d'Aix-en-Provence, des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise avaient adressé une lettre au dirigeant chinois. Quelques jours plus tard, ils ont reçu une réponse officielle : un message dans lequel Xi Jinping leur adressait notamment ses meilleurs vœux et les encourageait dans l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises.L’initiative n’est pas passée inaperçue. Une réponse personnelle du président chinois reste rare et symbolique dans le cadre des échanges éducatifs et culturels. Un même message aurait d’ailleurs pu concerner bien d’autres élèves en France. En Corse aussi, plusieurs établissements proposent l’apprentissage du chinois et de nombreux jeunes s’y intéressent. Autant d’élèves qui auraient pu être, eux aussi, destinataires d’un tel signe d’attention venu de Pékin.