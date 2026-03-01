Xi Jinping répond à la lettre des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise d'une école provençale

L'information occupe une bonne place dans le "Quotidien du Peuple" qui rapporte que "M. Xi a déclaré que la langue chinoise était porteuse de la civilisation chinoise vieille de 5.000 ans et que les caractères chinois étaient empreints d'une sagesse millénaire. Apprendre le chinois permet non seulement de mieux connaître la Chine ancienne et moderne, mais aussi de construire des ponts vers un avenir encore plus radieux pour la Chine et la France, a-t-il ajouté.
Il a chaleureusement invité les enseignants et les élèves, ainsi que davantage de jeunes Français et Européens, "à venir étudier, visiter et voyager en Chine, afin de découvrir par eux-mêmes une vraie Chine, multidimensionnelle, ouverte et en progrès dans tous ses aspects, et à faire de la langue chinoise leur amie pour la vie."
Notant que cette année marquait l'année du Cheval dans le calendrier lunaire chinois, M. Xi a déclaré que "le cheval incarnait la persévérance, le courage et la vigueur, et a exprimé l'espoir que les étudiants deviendraient les pionniers et piliers de la promotion de l'amitié et de la coopération sino-françaises et sino-européennes"
Récemment, des représentants des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise de l'école internationale de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Aix-en-Provence ont écrit à M. Xi pour lui faire part de leur expérience d'apprentissage du chinois et de leur amour pour la culture chinoise, et pour exprimer leur "forte volonté de renforcer les échanges entre les jeunes Chinois et Français et d'approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays".
Il a chaleureusement invité les enseignants et les élèves, ainsi que davantage de jeunes Français et Européens, "à venir étudier, visiter et voyager en Chine, afin de découvrir par eux-mêmes une vraie Chine, multidimensionnelle, ouverte et en progrès dans tous ses aspects, et à faire de la langue chinoise leur amie pour la vie."
Notant que cette année marquait l'année du Cheval dans le calendrier lunaire chinois, M. Xi a déclaré que "le cheval incarnait la persévérance, le courage et la vigueur, et a exprimé l'espoir que les étudiants deviendraient les pionniers et piliers de la promotion de l'amitié et de la coopération sino-françaises et sino-européennes"
Récemment, des représentants des enseignants et des élèves de la classe de langue chinoise de l'école internationale de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Aix-en-Provence ont écrit à M. Xi pour lui faire part de leur expérience d'apprentissage du chinois et de leur amour pour la culture chinoise, et pour exprimer leur "forte volonté de renforcer les échanges entre les jeunes Chinois et Français et d'approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays".