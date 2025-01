What happened ? : Éric Fraticelli fête ses 30 ans de carrière avec un nouveau spectacle

Vous remontez sur scène avec un nouveau spectacle intitulé “30 ans, what happened ?”. Est-ce un clin d’œil à votre humour ou au chaos ambiant de notre époque ?

J’ai appelé ce spectacle comme ça car “30 ans” fait référence à mes 30 ans de carrière, et je lance ce spectacle pour fêter mes 30 ans de métier, et “what happened ?” car cela interroge sur ce qu’il s’est passé durant ces 30 ans. Mais c’est aussi en référence aux vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, où je demande “what happened ?”, donc c’est aussi un clin d’œil à tout ça.





Après tant de succès au cinéma, pourquoi avoir ressenti le besoin de revenir sur scène ?

J’ai toujours eu le besoin d’être sur scène mais mon planning ne me le permettait pas. Là, je me suis dit que c’était l’occasion avec mes 30 ans de carrière. Je ne voulais pas attendre 35 ans parce que ce n’est pas un chiffre rond, et 40 ans parce que je serai sûrement trop vieux. Je me suis donc dit que c’était le moment ou jamais. Malgré tout, l’envie de remonter sur scène ne m’a jamais quitté. J’ai même joué au théâtre avec Le Clan, ce qui m’a permis d’apaiser ce manque. Ce n’est quand même pas la bonne année au niveau de mon planning parce que j’ai énormément de travail, mais ça s’est imposé à moi. Il fallait le faire.



À quoi doit s’attendre le public avec ce nouveau spectacle ?

C’est un mélange de vieux sketchs que les gens ont choisi, de vidéos des réseaux sociaux que j’ai adapté en sketchs, et de nouveautés.



Vous avez toujours su jouer avec les codes insulaires dans vos sketchs. Dans ce nouveau spectacle, on reste dans cet univers ou on part complètement ailleurs ?

On part ailleurs ! J’ai toujours parlé de choses universelles, même si c’était avec nos mots, notre façon de voir les choses. Forcément, pour les vieux sketchs, ils existaient déjà, je n’ai rien réécrit. C’est plus une manière de dire les choses. Je parle de choses universelles, qui s’adressent à tout le monde, mais c’est dit à ma manière, celle qui parle beaucoup. Ces sketchs, je les ai joués dans toute la France, en Suisse, en Belgique, et ça fonctionne de la même manière.



Après vos succès au cinéma, préparez-vous d’autres projets pour le cinéma ?

Oui ! J’ai un tournage en même temps que le spectacle. Il devrait commencer au mois de mars, en Balagne. Il y a aussi un autre film, mon 5e si tout se passe bien, qui se ferait plutôt vers l’automne, tourné lui aussi en Corse.



Réalisation, écriture, scène… Vous jonglez avec les rôles. Y a-t-il un domaine artistique que vous n’avez pas encore exploré et qui vous tente ?

Je pense que je fais déjà tout. Je joue, j’écris, je mets en scène. Un domaine artistique dont je rêve, ce serait la musique, je trouve ça tellement beau, mais je ne pense pas que ce soit pour moi. Sinon, la peinture ! Je m’y mettrais peut-être à la fin de ma vie. Mais concernant l’audiovisuel ou la scène, j'emploie déjà toutes les fonctions qu’on peut employer en tant qu’artiste.