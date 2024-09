WRC2 - Rallye de l'Acropole : Pilerre-Louis Loubet en quête de rachat en Grèce

Contraint à l’abandon lors du rallye de Finlande en juillet dernier, juste avant la pause estivale, Pilouis Loubet est bien décidé à prendre sa revanche cette semaine à l'Acropole, où se déroule la dixième manche du championnat du monde WRC2.



Pilote de la Skoda du Team Toksport, le Portovecchais vise à retrouver confiance et performance dans un plateau particulièrement relevé, avec pas moins de 34 voitures en lice. Le rallye grec, réputé pour sa difficulté et son terrain accidenté, représente un défi de taille avec plus de 300 kilomètres de spéciales répartis sur trois jours.



Ce jeudi, les hostilités démarrent avec le Shakedown de Lygaria, une mise en jambes de 3,6 km, avant que la véritable bataille ne commence vendredi avec 135 km de spéciales intenses. L’une des épreuves les plus attendues sera l’ES de Rengini, la plus longue du rallye avec 28,6 km à parcourir samedi, lors d’une journée redoutée pour ses nombreux pièges et l’absence d’assistance mécanique, hormis un changement de pneumatiques à Loutraki.