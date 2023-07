WRC : Pilouis Loubet pour conjurer le sort en Estonie

Ce rallye s'étendra sur 300 kilomètres répartis en 21 épreuves spéciales, réputées pour leur tracé rapide. Après un rallye du Kenya très difficile le mois dernier, le pilote de Porto-Vecchio retrouve une surface sur laquelle il semble plus à l'aise. Reste à voir comment la Ford Puma se comportera.

Le coup d'envoi sera donné demain matin avec le Shakedown Kastre (4,08 km), suivi le soir par l'ES1 Tartu Vlad (3,49 km). Kalle Rovanperä sur la Toyota, vainqueur des deux dernières éditions et en tête du classement des pilotes, sera une fois de plus le favori.

Vendredi marquera le début intense du rallye, avec 136,8 km de tronçons chronométrés répartis sur 7 spéciales. Samedi sera une journée comprenant neuf épreuves spéciales, mais seulement 102,7 km de chronos.

Enfin, dimanche marquera la fin de l'événement avec 4 spéciales, dont la Power Stage Kambja (18,5 km).