Volotea relie désormais Lille à Calvi

Le premier vol en provenance de Lille de la compagnie Volotea a atterri ce samedi matin 4 juin 2022 à 7h55 sur le tarmac de l'aéroport de Calvi-Sainte Catherine

Après son grand retour sur la plateforme balanine en 2021 et le succès de la ligne de Nantes avec 14 882

passagers transportés, soit un remplissage de 84%, Volotea poursuit ainsi son développement sur le

marché domestique avec l’ajout de cette ligne de Lille qui est la dernière base nationale ouverte en 2022 par la compagnie aérienne





Volotea proposera ainsi, plus de 31 000 sièges au départ de Calvi de juin à octobre. Et jusqu’au 26 octobre, Volotea assurera une à deux fois par semaine - le mercredi et le samedi - la liaison Lille –

Calvi avec un temps de vol de 1h55 sur laquelle la compagnie proposera près de

10 920 sièges.





L'événement a été fêté comme il convient ce samedi à l'aéroport de Calvi-Sainte Catherine par l’équipage qui a

procédé au traditionnel coupé de ruban en présence de Pierre Negretti, président de la commission Balagne, Brigitte Ceccaldi, Marguerite Brandaloni et Antoine Rossi, élus de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.



Un événement salué aussi, comme bien l'on pense par Céline Lacroix responsable du développement International de Volotea et Jean Dominici, président de la CCI de Corse

« Nous sommes très heureux de débuter nos opérations entre Lille et Calvi, une destination

particulièrement plébiscitée à l’approche de la saison estivale. Nous sommes ravis d’ajouter cette

nouvelle ligne à notre réseau domestique français et de proposer à nos clients des Hauts-de-France

une quatrième destination vers l’île de beauté » a souligné Céline Lacroix.



« Après le succès de la ligne de Nantes ouverte en 2021, nous sommes ravis que la compagnie Volotea

renforce sa présence sur notre plateforme balanine avec cette nouvelle ligne Lille-Calvi. Nous avons

l’ambition de poursuivre le développement de notre structure et sommes convaincus que Volotea

incarne un partenaire de premier choix dans cette stratégie » s'est, pour sa part, réjoui Jean Dominici.