Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFC Ajaccio battu par l'AS Cannes (1-3)​

Ambiance des grands soirs au Palatinu pour la venue de Cannes, le champion de la saison régulière, avec près de 2 000 spectateurs présents dans une salle remplie au maximum de sa capacité. La victoire face à Cambrai avait regonflé le moral du public ajaccien, en quête de retour en Ligue A.

Face à l’armada cannoise, et à un club au budget hors norme pour un championnat de Ligue B (près de 2 millions d’€), Frédéric Ferrandez avait appelé ses joueurs à prendre des risques, notamment au service. Dès l’entame du match, les Cannois et Noleto, leur pointu, imposèrent une puissance de feu impressionnante qui les voyaient prendre rapidement les devants (4-9). Lacassie, déchaîné, permettait néanmoins aux Ajacciens de revenir dans la partie en milieu de set (13-15) avant que Weir, Basic et Noleto permettent aux Dragons de reprendre le large (13-18). Mais, dans un sursaut d’orgueil et poussé par leur public, grâce notamment au bloc de Conré et Roatta, le GFCA revenait à hauteur dans le money-time (23-23) ! Pas suffisant toutefois pour emporter ce premier set conclu par deux dernières attaques de Basic, la recrue cannoise engagée au tout début des play-offs (24-26).



Le GFCA revient dans la partie



Décidés à réagir dès le second set, les Ajacciens se heurtaient toujours à de coriaces azuréens, malgré le réveil de Bala, sevré dans la première manche (seulement 3 points !) (5-5), (13-13) puis (16-16). La fin de set était haletante. Grâce à un ace de Mabiala, les Ajacciens s’offrait même une balle de manche (24-23). Mais c’était finalement Lacassie qui délivrait les siens et tout le Palatinu pour égaliser à un set partout (27-25) !

Vexés les Cannois réagissaient et prenaient les devants en début de 3e manche (5-8), (7-11) avant que Bala et Lacassie ne permettent, une nouvelle fois, aux Gaziers de revenir au score en milieu de set (12-12). Malheureusement, les Ajacciens connaissaient un trou d’air en milieu de set (12-16) puis (16-21), forçant Frédéric Ferrandez à effectuer plusieurs changements pour redonner un coup de boost. En vain, les Azuréens s’adjugeant la 3e manche (20-25).



Des Dragons, qui avaient visiblement à cœur, d’éviter le tie-break piégeux et qui entamaient la 4e manche avec le même allant (5-8), (10-12), puis (13-16) après quelques erreurs sur le service « rouge et bleu ». Basic faisait ensuite le show et permettait à son équipe de reprendre le large en fin de set (15-19) puis (18-23). Sala donnant ensuite le point de la victoire aux Cannois (25-18).



Malgré un match héroïque et le soutien de leur public, les Ajacciens devaient s’incliner face à l’ogre cannois. Il faudra réaliser un exploit au Palais des Sports, dimanche à 17h en tentant de remporter le match retour et le possible set en or. Tout reste possible !