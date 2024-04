Volley-ball. Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : "Ce n'est pas fini !"

La réaction des entraîneurs



Fred Ferrandez (GFCA) : « Malgré un match énorme de mes joueurs, j’ai quelques regrets parce que l’on est parvenu à hausser notre niveau de jeu et à faire douter cette équipe. On a peut-être perdu cette rencontre au premier set parce qu’on l’a perdue sur des détails après un retour de l’équipe. On a réussi à égaliser à un partout mais les jambes étaient plus lourdes lors des 3e et 4e sets. Le public a été exceptionnel ce soir comme lors de toute la saison. Mais ce n’est pas fini ! Il y a un match retour dimanche. On ira là-bas en jouant crânement notre chance. »

Roberto Serniotti (Cannes) : « C’était un match très difficile entre deux grosses équipes. Les deux auraient d'ailleurs mérité de monter. C’est dur de jouer une place en Ligue A sur un golden set ou sur deux matchs. Il aurait fallu jouer au meilleur des cinq matchs. Ajaccio nous a fait douter lors des premiers et deuxièmes sets. On a souffert et il a fallu trouver des ressources pour marquer des points importants. Je tiens à féliciter Ajaccio qui a livré un très gros match. Ce n’est pas terminé. On doit finir le travail dimanche et ce ne sera sûrement pas facile. »