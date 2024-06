Voile : La première édition de la Swan Bonifacio Challenge consacre Hatari et Cuordileone

Initialement deux à trois manches étaient prévues, au lendemain d'une journée sans épreuve, Eole ayant régné en maître, mais la météo et plus particulièrement le vent en ont décidé autrement. Quand était donné le départ de cette cinquième course, le vent toujours de secteur Ouest de 15 nœuds semblait annonciateur d'une belle journée. Rapidement celui-ci allait forcir pour atteindre les 30 nœuds contraignant la direction de course à mettre un terme à la journée. Pour autant la cinquième manche était validée avec la victoire de Cuordileone chez les Swan 36, devant Yacht Club Italien et Dame Ghada. Chez les Swan 50 succès de Moonlight sur Olymp et Cuordileone.



La remise des prix consacrait la victoire finale en Swan 36, dans cette manche bonifacienne, de Cuordileone devant G Spot et Yacht Club Italien, alors que chez les Swan 50, c'était Hatari qui s'imposait en devançant Earlybird et Cuordileone.