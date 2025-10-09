Voile - Final Final premier leader sur le Tour de Corse LV Overseas

En milieu de journée, le 30e Tour de Corse, qui regroupe les voiliers prenant part, depuis mardi, au championnat d'Europe IRC, ainsi que les concurrents uniquement en lice sur le Tour de Corse, s'est élancé sous les falaises bonifaciennes.



Un départ par la côte Est, comme les équipages l'avaient décidé la veille lors du vote du sens de course, qui s'est déroulé par un vent d'Est ne dépassant pas les 7 à 8 nœuds.



Une entame de remontée de la côte orientale voyait Final Final, skippé par Russell Whitworth, prendre le départ le plus rapide en compagnie de Guenifey, du très expérimenté Kito de Pavant. Un duo qui pointait en tête aux parages des îles Lavezzi avant de poursuivre la course en tête.



En raison du vent faible, les voiliers avançaient lentement. Après 17 heures, Final Final était pointé en tête aux alentours de Pinarello, suivi de Guenifey et de Lisa R, de Giovanni de Vicenzo. Le reste de la flotte se situait à quelques milles, avec des options différentes allant du parcours proche de la côte à une recherche de vent plus au large.



Au regard de la faiblesse des allures, il semblerait que les premiers équipages soient attendus en toute fin de nuit, voire demain matin, au Cap Corse.



D'ores et déjà, le record de Lionel Péan (25 h 57'05") ne sera pas battu lors de cette 30e édition.