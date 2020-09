Visite présidentielle : Per l’Avvene dénonce « l’attitude peu responsable » de Femu a Corsica

Voici le communiqué :



« Une fois de plus, Femu a Corsica profite d’un déplacement présidentiel pour générer polémiques et crispations dans le but de mobiliser et de manipuler l’opinion contre l’Etat et ses représentants. Une attitude peu responsable de la part d’un mouvement qui assume les plus hautes fonctions insulaires.



Le Président de l’Exécutif et les députés nationalistes étant conviés au dîner républicain organisé à Ajaccio, il serait plus judicieux pour la Corse d’en profiter pour échanger sur des questions cruciales comme le blocage au niveau de l’énergie, la mise en œuvre du Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse, la situation de l’économie insulaire particulièrement impactée par la crise sanitaire qui nécessiterait des mesures adaptées, etc… plutôt que d’essayer d’engager un bras de fer médiatique, qui ne peut s’avérer que vain et stérile.



Bien que n’appartenant pas au même bord politique que le Président Macron, notre groupe considère qu’à la fois par respect pour nos institutions et dans l’intérêt de la Corse, le dialogue et la logique partenariale doivent être privilégiés. Par ailleurs, nous ne pouvons que nous sentir honorés de la présence présidentielle lors de la célébration de la Libération de la Corse. »