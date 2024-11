Visite du pape à Ajaccio : Air Corsica renforce son programme de vols avec 6000 sièges supplémentaires

Pour accompagner la visite du souverain pontife à Ajaccio, Air Corsica mobilise ses moyens. Le samedi 14 décembre, des vols supplémentaires relieront Paris-Orly, Marseille et Nice à Ajaccio. Ce dispositif, parmi les plus importants jamais déployés par la compagnie, vise à répondre à la forte demande attendue.



Pour les retours, des départs additionnels sont prévus à partir de la soirée du 15 décembre et tout au long de la journée du lundi 16 décembre. Jusqu’à 6000 sièges supplémentaires seront mis à disposition sur ces trajets.



Des tarifs spécifiques pour les non-résidents

Dans le cadre de ce renforcement, Air Corsica propose un tarif dédié pour les visiteurs du continent. Du 26 novembre au 3 décembre, les allers-retours entre le 13 et le 17 décembre seront proposés à 299 € TTC au départ de Paris-Orly et à 199 € TTC depuis Marseille, Nice, Lyon et Toulouse.



Ce tarif inclut un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 8 kg, garantissant des conditions optimales pour les voyageurs.



Les billets seront disponibles à partir du 26 novembre sur le site officiel de la compagnie (www.aircorsica.com ) ainsi qu’auprès des agences de voyages partenaires.