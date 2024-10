Visite du pape François en Corse : un déplacement historique en préparation ?

Le colloque, intitulé « La Religiosité Populaire en Méditerranée », doit rassembler à l’Hôtel Campo dell’Oro à Ajaccio des spécialistes et membres de l’Église autour de thématiques liant traditions populaires et spiritualité en Méditerranée. Au programme des conférences, des interventions de Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes, sur l’évangélisation par les traditions populaires, et de Mgr Roberto Carboni, archevêque d’Oristano en Sardaigne, autour de la piété populaire sarde.

Cette rencontre se clôturera le 15 décembre par une messe, un moment où la présence du Pape François, si elle venait à se confirmer, marquerait un moment historique pour la Corse. Selon nos informations, p armi les hypothèses étudiées pour cette visite, la tenue d’un rassemblement en plein air serait à l’étude. Le site du théâtre de verdure du Casone, avec son cadre en plein air, pourrait être privilégié pour l’occasion.



Pour l’heure, l’évêché de Corse ne s’est pas exprimé officiellement, se contentant de reconnaître l’existence de discussions. En cas de confirmation, cette visite serait une première pour la Corse, qui n’a jamais accueilli un pape en exercice sur son sol.