Visite du Pape à Ajaccio. Ces créateurs corses qui se mobilisent pour participer à l’appel aux dons

T-shirts, bougies, affiches, et autres totebags. Depuis quelques jours, le merchandising autour du Pape François explose en Corse et inonde les réseaux sociaux et commerces en tous genres. Face à l’engouement que la visite du Saint Père à Ajaccio le 15 décembre prochain suscite, certains ont en effet flairé un filon juteux et ont importé de nombreux goodies tout droit venus de l’autre bout du monde. Mais de talentueux créateurs corses ont aussi profité de cette visite pour rivaliser d’inventivité et participer à leur façon à immortaliser cet évènement historique et unique pour l’île.



Parmi eux, certains ont même voulu aller plus loin et profiter de leur créativité pour gonfler les dons faits à l’Église de Corse pour lui permettre de financer ce voyage. « Quand le cardinal a lancé un appel aux dons, j’ai tout de suite décidé de participer au financement de cet évènement à mon petit niveau. J’ai vite réfléchi à ce que nous pouvions faire et j’ai appelé l’illustratrice de Bleu Carmin Andrea Calistri pour lui commander un visuel que j’ai fait imprimer sur de petites cartes sur lesquelles j’ai accroché des médailles à faire bénir », confie ainsi Marie-Valentine Carrette, gérante et créatrice des magasins l’Oru à Ajaccio et Bastia. Ce dessin aux traits doux où l’on voit le Pape François tendre la main vers la Madonnuccia, si chère aux Ajacciens, a rapidement séduit. « La demande a été explosive et exponentielle et nos clients ont commencé à nous demander de faire d’autres produits avec ce visuel. Du coup, nous avons répondu à ces demandes et nous avons créé des bougies, des totebags et nous allons également faire des t-shirts », sourit la commerçante en promettant de reverser une belle partie des bénéfices à l’Église de Corse. « À notre petite mesure, cela nous permet de participer à cet évènement exceptionnel pour le peuple corse et c’est dans la continuité de que nous faisons toute l’année en lien avec les créations que nous proposons qui sont étroitement liées à la religion », appuie-t-elle.