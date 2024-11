Visite du Pape François : "Séjourner à Ajaccio le week-end du 14 et 15 décembre est encore possible"

« Historique », « magnifique », « mémorable », les superlatifs ne manquent pas à quelques jours de l’officialisation par le Vatican de la venue du pape François en Corse, plus précisément à Ajaccio. Depuis plusieurs semaines, l’annonce de sa possible venue a provoqué un engouement aux quatre coins de l’île. Depuis, la vague de fidèles prête à déferler sur Ajaccio ne cesse de grandir comme le confirme Christelle Combette, présidente de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio : « L’annonce officielle de la venue du Pape est attendue d’ici le 21 novembre prochain. Depuis une quinzaine de jours, les collaborateurs de l’OIT travaillent d’arrache-pied au sein du comité de pilotage, pour préparer cet évènement. Notre mission est d’être l’interface entre les personnes désireuses d’assister à la venue du pape François en lien avec tous nos partenaires hébergeurs pour faciliter cet accueil. Nous attendons entre 100 et 150 000 personnes à cette période, Ajaccio sera le centre du monde, le temps d’un week-end. Nous sommes très fiers d’accueillir le pape François dans notre ville ».



Ajaccio, une capacité de 5 300 lits intra-muros, quelques rares chambres encore disponibles

Si l’annonce n’est pas encore officielle, les différents signaux entrevus ici et là et les propos du pape François ces derniers jours, notamment chez nos confrères de Paris-Match, ont conduit des centaines de fidèles à prendre leurs dispositions concernant le week-end du 14 et 15 décembre. Seul hic, les capacités hôtelières de la ville d’Ajaccio sont restreintes à cette période de l’année : « Nous recensons actuellement 2 500 lits en hébergements professionnels et 2 800 lits au niveau des plateformes de réservation hôtelière soit 5 300 cette période de l’année contre environ 13 500 lits disponibles au total en pleine saison estivale. Certains hôteliers ne pourront pas ouvrir pour un seul week-end en raison des contraintes logistiques et financières et nous le comprenons. Sur une dizaine d’établissements encore ouverts à cette période de l’année, quatre hôtels nous ont fait savoir qu’ils leur restent quelques chambres de disponibles. Pour tous ceux qui souhaitent venir à Ajaccio, c’est encore possible ! ». D’autant que les Gîtes de France ont annoncé ce vendredi une campagne d’ouverture de plusieurs de leurs logements pour l’évènement, autour du Pays d’Ajaccio, ce qui permettra d’absorber là aussi une partie de la très grande demande attendue.



Mais, il va falloir clairement se dépêcher, d’autant que le téléphone sonne de plus en fréquemment du côté de l’OIT d’Ajaccio. Et que l’annonce officielle, reportée du 16 au 21 novembre, va également faire croître un engouement, qui n’attend plus que cela pour faire passer Ajaccio et la Corse dans un autre univers, le temps d’un week-end.



Des Ajacciens qui n’hésitent pas à louer une chambre pour arrondir un mois de décembre économiquement compliqué

Outre, les hôtels, les fidèles ont donc d’ores et déjà également effectué des réservations sur les différentes plateformes de locations saisonnières, telles que Airbnb ou Booking.com qui ne proposent, elles aussi, désormais plus que quelques dizaines de logements à la location. Jean-Claude et Louise, un couple du Cap Corse, séjournera ainsi dans un studio de l’hypercentre ajaccien : « Depuis le début du mois de novembre, nous avons cherché une place dans un hôtel du centre-ville d’Ajaccio. Finalement, notre fille nous a réservé un studio qu’elle a trouvé sur la plateforme « Airbnb » pour la nuit du 14 au 15 décembre. Nous serons aux premières loges pour cet évènement qui s’annonce exceptionnel. Nous avons hâte d’y être ! ». Souvent décrié ces dernières années, ce type de logement entre particulier va permettre d’accroitre les capacités de logement de la cité impériale.



Certains Ajacciens, comme Dominique, vont d’ailleurs également en profiter pour glaner quelques centaines d’euros avant les fêtes de Noël : « Sur les conseils de mes amis, comme je vis seul, dans un T3, j’ai mis en location sur internet, une chambre pour le week-end du 14 et 15 décembre. Très rapidement, un couple qui vient pour l’occasion, m’a contacté et occupera donc une chambre chez moi. Cela me fera de la compagnie, et puis, cela n’est pas négligeable financièrement avant les fêtes de fin d’année ! Je pourrais faire des cadeaux plus nombreux à mes petits-enfants… ». Outre les hôtels et les plateformes de location, les amis et les familles ont également mis à contribution afin de trouver un lit pour dormir sur place et assister plus sereinement aux cérémonies. Angélique, quadragénaire d’origine ajaccienne, et son compagnon, qui vivent sur Paris, dormiront, chez la famille : « D’habitude, nous venons passer nos vacances d’étés au village mais au vu de cet évènement historique, il était inconcevable, de ne pas être à Ajaccio à ce moment-là. Nous allons être logés chez une tante pendant quelques jours. Un pape à Ajaccio, c’est la première et peut-être la dernière fois, que nous aurons l’occasion de voir cela ! ». L’annonce officielle de la venue du Souverain pontif à Ajaccio devrait être communiquée le 21 novembre prochain.