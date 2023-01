Violences conjugales : à Ajaccio, un groupe de parole pour mettre des mots sur les maux

Suite au retentissement du mouvement #Metoo et du féminicide de Julie Douib à Ile-Rousse le 3 mars 2019, Dominique Andreani note avoir constaté que le voile a commencé à être levé sur la certaine pudeur qui existait face à ces violences en Corse. « Cela a contribué à faire prendre conscience aux femmes qui subissent ces situations que rien n’est inéluctable, qu’elles ont des droits, qu’elles peuvent faire des démarches, être aidées, et qu’il existe différentes portes d’entrée comme les numéros nationaux et les associations locales », relève-t-elle.Dans ce droit fil, au-delà de ce groupe de parole, l’association accueille au quotidien des femmes victimes de violences pour les écouter, faire le point de leur situation, voir quelle est leur demande et déterminer aussi les prises en charge vers lesquelles les orienter. « Nous sommes en liaison avec des avocates et une assistante sociale afin de les aider dans leurs démarches judiciaires ou d’accès aux droits sociaux », détaille la présidente du comité ajaccien de Femmes Solidaires en posant toutefois : « Nous faisons avec ces femmes, mais nous ne pouvons pas faire à leur place. C’est très important qu’elles prennent conscience de ce qu’elles vont suivre comme chemin, des actes qu’elles vont faire pouvoir faire pour sortir de cette situation. Nous sommes là pour les accompagner et les soutenir, car souvent on ne sait pas comment se défendre quand on est dans ce type de situation. On ne sait pas à quelle porte taper, on veut juste avoir de l’aide ».Chaque année, l’antenne corse de Femmes Solidaires accompagne ainsi plus d’une cinquantaine de femmes dans leur parcours, dans le but d’éviter de nouveaux drames. « Il est important que la démarche soit entreprise le plus tôt possible parce qu’on sait qu’il y a un processus d’aggravation des violences au fil du temps. C’est très important de ne pas rester dans des situations aussi dramatiques pour que cette gravité ne s’accélère pas et qu’elle n’aboutisse pas au pire. C’est quelque chose qui doit être bien compris par les victimes : plus vite on en parle et moins on aura de préjudice pour sa santé ou celle des enfants. C’est fondamental, il faut demander de l’aide, et ne pas être retenu en se disant que cela va s’arranger », martèle Dominique Andreani.* Pour participer à ce groupe de parole les inscriptions se font auprès de l’association au 0624654088 ou par mail : femmes.solidaires.ajaccio@gmail.com