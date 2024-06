Vingt agences de voyage en éductour en Corse

Le 8 et 9 juin derniers, une vingtaine d’agents de voyages français et italiens, venus des régions PACA, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Occitanie, Monaco et de Milan, ont eu l'opportunité de découvrir les merveilles de la Corse. Cet eductour, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse et la compagnie maritime La Méridionale, en partenariat avec l'Agence du Tourisme de la Corse et l'office intercommunal de tourisme du pays Ajaccien, visait à promouvoir la destination Corse auprès des professionnels du secteur."L’intérêt de participer à un eductour est multiple" note une agente de voyages de Milan. "En découvrant de première main les attraits de l'île, on acquière une connaissance approfondie et une expérience pratique de la destination. Cette expérience est essentielle pour conseiller efficacement nos clients et créer des forfaits touristiques sur mesure." indique la professionnelle du tourisme que depuis une dizaine d'année propose des pack voyage. "De plus, l'eductour leur offre des opportunités de réseautage avec des professionnels et partenaires insulaires, favorisant ainsi des collaborations fructueuses et de nouvelles opportunités commerciales." note-t-elle.