Ville-di-Pietrabugno : La nouvelle passerelle, un belvédère spectaculaire sur la mer et l'archipel toscan

La passerelle de Ville-di-Pietrabugno, dernier projet en date de la commune, est sur le point de finaliser sa construction. Prévue pour la fin novembre, elle offrira une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée et l'archipel toscan, et deviendra sans doute un nouveau lieu de promenade prisé tant par les résidents que par les touristes. Située à l'aire de Campu Canicciu, sur la célèbre route de la Corniche, la passerelle se présente comme un véritable belvédère, offrant une expérience unique de contemplation tout en valorisant le patrimoine naturel exceptionnel de la région.



Un chantier en phase finale

Les travaux avancent à grands pas. Actuellement en phase finale, l’ouvrage est presque prêt à accueillir les premiers visiteurs. Le chantier touche à sa fin avec la mise en place de la signalétique, un élément essentiel pour orienter les visiteurs et offrir une expérience enrichissante. Plusieurs entreprises participent à l’achèvement du projet, dont la société Comec, chargée de la structure métallique, et la société Graficom, responsable de la signalétique et de la table d'orientation. L'architecte paysagiste François Garnier, maître d'œuvre, supervise les derniers ajustements de l'ouvrage.



D'un budget total de 350 000 euros, la passerelle bénéficie d'un financement partagé entre l'agence du tourisme de la Corse (140 000 euros), l'État (140 000 euros), et la commune de Ville-di-Pietrabugno qui contribue à hauteur de 70 000 euros. Une part significative de ce budget est également consacrée à l'intégration paysagère et au respect de l'environnement, afin que la passerelle s'intègre harmonieusement au paysage environnant.



Un projet au service du patrimoine naturel

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de valorisation du patrimoine naturel de Ville-di-Pietrabugno, portée par le maire Michel Rossi. "Nous avons voulu créer un ouvrage qui mette en valeur nos atouts naturels tout en offrant aux visiteurs un point de vue exceptionnel sur l'archipel toscan. Ce projet a une vocation touristique, mais aussi éducative, en permettant de sensibiliser le public à la richesse de notre environnement", explique-t-il.



Le site de Campu Canicciu, qui attire de nombreux randonneurs et visiteurs, bénéficie ainsi d’une nouvelle infrastructure qui répond à des enjeux environnementaux, tout en facilitant l'accès au patrimoine naturel pour tous les publics.



Un design au service de l’expérience

La passerelle, en forme de vaisseau moderne, sera composée de matériaux naturels comme l'aluminium, l'acier galvanisé et la pierre, créant une structure légère qui s'intègre au mieux dans son environnement. Elle sera équipée de garde-corps pour garantir la sécurité des visiteurs et d'un sol en caillebotis, permettant une vue plongeante sur le paysage. Bien que le sol ne soit pas totalement transparent, il donnera l’impression de suspendre les visiteurs au-dessus du vide, offrant une sensation de vertige maîtrisé, tout en assurant leur sécurité.



L’accès à la passerelle sera libre et gratuit, permettant ainsi à un large public de profiter de ce panorama exceptionnel. Toutefois, afin de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation, le nombre de visiteurs simultanés sera limité à 15 ou 20 personnes.