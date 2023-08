Victoire (3-0) et affluence record à Furiani pour le SC Bastia

2ème journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 0 Valenciennes FC (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en état moyen

Temps : beau

Spectateurs : 14 127



Arbitre principal : Romain Lissorgue

Arbitre assistant : Ludovic Zmyslony

Arbitre assistant : Florian Goncalves de Araujo

4ème arbitre : Ali Djedid



Buts :

Lienard (40ème)- Santelli (78ème) - Vincent (90+5) pour SCB



Avertissements :

Masson (50ème) – Linguet (81ème) pour VA





SCB

Placide(c) – Roncaglia – Dramé – Bohnert – Van Den Kerkhof – Tavares – Ducrocq – Lienard (Janneh 84ème) – Maggiotti (Vincent 64ème)– Alafarela (Santelli 64ème)– Djoco (Bianchini 77ème).

Entr. : Régis Brouard



VAFC

Louchet – Moore – Woudenberg – Linguet – Buatu – Masson (c) – Boudraa (Hamache 46ème)– Berthomier (Macalou 77ème)- Boutoutaou (Diagouraga 82ème) – Kruse – Bonnet.

Entr. : JM Goncalves Maciel.



Ce sont les visiteurs qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre, attaquant face à la tribune Ouest, pleine comme un œuf.

Les Bastiais se mettaient tout de suite en jambes avec un tir de Van Den Kerkhof dans la surface, tir dévié en corner par le gardien Louchet (1re).

Puis c’était une tentative de la droite d’Alfarela qui échouait dans le petit filet gauche du gardien nordiste (4e).

Si les Valenciennois reprenaient un peu du poil de la bête au quart d’heure de jeu, les protégés du président Ferrandi se créaient une grosse occasion à la 21e suite à une reprise de volée de Lienard au point de penalty sur un centre de VDK de la droite. Sur le corner concédé par Louchet sur une tête décroisée de Bohnert, le ballon passait au ras du poteau droit du gardien visiteur. Les visiteurs ne se résignaient et plantaient même quelques banderilles qui faisaient souffrir la défense insulaire, telle cette superbe combinaison à l’entrée de la surface entre 4 joueurs et qui obligeait in fine Placide à se détendre sur un tir de Berthomier (38e).

Sentant le danger, les joueurs de Régis Brouard remettaient un coup d’accélérateur. Sursaut payant, puisque sur une passe de Djoco, Lienard d’un maître tir aux 20 m propulsait le ballon dans la lucarne droite de Louchet (40e). À la pause, le Sporting menait logiquement (1-0).



En début de 2e période, les nordistes maîtrisaient le jeu et effectuaient un bon pressing sur le bout de Placide. C’est pourtant l’attaquant bastiais Djoco qui se créait une belle occasion en pénétrant dans la surface face à Louchet, mais un défenseur revenu en toute hâte lui chipait le ballon au moment du tir (55e).

La réplique était immédiate côté visiteurs. Un tir en pivot de Boutoutaou aux 10 m obligeait Placide à une belle parade alors que le ballon filait dans son coin gauche (58e).

Sentant son équipe en difficulté, le public poussait très fort, mais malgré ce soutien, les Turchini avaient bien du mal à se défaire de l’emprise nordiste.

Le SCB parvenait quand même à se donner un peu d’air à la 70e. Sur un centre de Lienard de la gauche, VDK reprenait le cuir de volée à l’entrée de la surface nordiste, mais le ballon passait largement à côté du montant droit de Louchet. Le jeu était débridé et aux vagues blanches valenciennoises succédaient les bleus corses. Et sur l’une d’elles, sur un centre de Tavares, Santelli était à point nommé pour, de la tête, mettre le ballon au fond des filets de Louchet (78e) 2 – 0. Un but qui arrivait vraiment au bon moment.

Les Bastiais, en verve, avaient encore une superbe occasion à la 80e, mais la double parade de Louchet sur des essais de Ducrocq de la gauche et VDK, de la droite, sauvait le VAFC.

Santelli était encore sur un bon coup à la 89e sur un centre de Van Den Karkhof de la droite. Sa tête décroisée flirtait avec le montant gauche de Louchet.

Dans le temps additionnel, VDK offrait un caviar à Vincent qui parachevait le succès corse. 3-0.