Vezzani : a Festa di u Legnu è di a Furesta c'est ce week-end

Rédigé par La rédaction le Mercredi 17 Juillet 2019 à 16:33

Depuis 1996 l’Association A LEVA organise la fête du Bois et de la Forêt à Vezzani.

Proche de la forêt de Padula peuplée de pins Laricio, ce lieu constitue un site idéal pour l’organisation de cette manifestation répartie sur deux sites reliés par un petit train : l’un au cœur du village Place de l’Eglise, l’autre dans la forêt.

Le trajet en train d’un point à l’autre de la fête (3 km500) est l’occasion pour les voyageurs de recevoir des informations sur la formation et la gestion de la forêt dispensées par un agent forestier...

Des animations pédagogiques, démonstrations de professionnels du bois et jeux sont prévus sur les deux sites dont le détail figure dans le programme de la fête.

Au fil des années les institutions et les professionnels ONT pris la mesure de la stagnation de l’Ile en matière d’exploitation des potentialités de la filière du bois en Corse ; donc des dispositions commencent à émerger pour accélérer les dispositifs destinés à assurer son déploiement.

