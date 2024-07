Vezzani : La 27e édition d’A Festa di u Legnu les 20 et 21 juillet

« Cette fête a été instaurée de manière à faire connaître les richesses environnementales, économiques et culturelles du patrimoine forestier insulaire », explique Paul Coursimault, membre du conseil collégial chargé de l’organisation de cette manifestation créée par Dominique Fratani et son association A Leva.

Cette année encore, les 20 et 12 juillet prochains, A Festa réunira tous les acteurs de la filière bois qui entretiennent, surveillent, protègent et valorisent la forêt. Une série de démonstrations, initiations ou conférences seront ainsi proposées au public qui y est attendu, encore une fois, très nombreux.





« Cet événement se veut être la vitrine du savoir-faire insulaire. Il a pour objectif d’exposer au plus grand nombre l’importance de la forêt dans le contexte actuel, les enjeux liés à la filière bois, susciter des vocations et, pourquoi pas, nous l’espérons, faire naître des initiatives personnelles. Lors de ces deux jours festifs, nous invitons le public, et les professionnels, à aller à la rencontre des différents partenaires de la foire, d’échanger, de débattre et de s’informer. La sensibilisation du public liée à la sauvegarde et à l’utilisation raisonnée des forêts corses est et sera encore cette année un des objectifs de cet événement unique en Corse ».

Au cœur du village de Vezzani, de nombreux artisans seront présents pour présenter leur travail. Bûcheronnage, tournage sur bois, sculpture, vannerie, coutellerie, forge, etc., constitueront les diverses activités proposées durant ces deux journées.







En forêt de Padula, sur la commune de Nuceta, l’accent sera mis sur la promotion, la transmission et l’information en présence de nombreux partenaires et acteurs forestiers. Ce sera l’occasion pour les professionnels de présenter leur travail sur le terrain et d’informer sur les nombreuses possibilités de formations sur les métiers liés à la forêt. Il est à noter que les déplacements entre Vezzani et la forêt de Padula pourront s’effectuer en petit train, et ce gratuitement.





Le samedi 21 juillet, la foire ouvrira ses portes dès 10 heures et jusqu’à 22 heures. L’inauguration officielle se fera sur le coup de 11 heures.

Diverses démonstrations seront proposées au public tout l’après-midi tandis qu’un concert est prévu à partir de 20 heures. C’est à partir de 10h30 que les stands ouvriront au public en forêt de Padula tandis que des démonstrations de coupe et de débardage auront lieu dès 15 h 30. Entre 14 h 30 et 18 heures, seront proposées diverses conférences.





Les stands ouvriront à 10 heures le dimanche 21 juillet à Vezzani avec de nombreuses démonstrations dès 11 h 30 ainsi que tout l’après-midi.

En forêt de Padula, les activités reprendront à 10 heures et les conférences auront lieu entre 14 h 30 et 17 heures.