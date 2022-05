Vescovato : le préfet inaugure la 18ème Maison France Services de Haute-Corse

Ce mardi, le préfet de Haute-Corse, François Ravier s’est rendu à Arena de Vescovato pour inaugurer officiellement la Maison France Services qui a ouvert ses portes le 18 avril dernier dernier l’ancienne école. Dans cet espace mis à disposition par la mairie, neuf services publics ou opérateurs de prestations sociales sont regroupées par le biais de bornes interactives afin d’effectuer ses démarches en ligne. Une grande salle a été rénovée pour accueillir la structure dotée de plusieurs ordinateurs. L’espace dispose d’une salle d’attente et d’un bureau de confidentialité.

Deux agents Julien et Alexandre, formés aux arcanes de ces services, aiguillent les et répondent quotidiennement aux sollicitations des usagers.

Les locaux de l’ancienne école sont par ailleurs repensés pour aménager d’autres services et notamment permettre des activités pour les aînés.









Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, en Haute-corse, et la labellisation de l’Ile-Rousse, ce sont déjà 18 France services qui ont ouvert leurs portes et permettent aux habitants de bénéficier de conseils et d’un accompagnement pour leurs démarches administratives pour un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire.



Au plus près des citoyens

Sur les 18 structures : 11 sont d’initiatives postales, 2 sont portées par la MSA (Bus itinérant et Maison FS de Ponte Leccia), 4 sont portées par une commune (Oletta, Pietalba, L’Ile-Rousse et Vescovato), et 1 est portée par la Communauté de communes de Castagniccia Casinca.

Avec cette dernière et le bus itinérant de la MSA, il y a donc deux structures itinérantes pour "aller-vers" la population et les assister et les guider dans leurs démarches au quotidien.

Le maillage du territoire se poursuit et 3 autres structures sont actuellement proposées pour une labellisation début juillet 2022.