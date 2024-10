Vero : A 164 km/h sur la route territoriale

Les sanctions ont été immédiates pour le conducteur de la voiture et le pilote de la moto.

Les gendarmes leur ont retiré leurs permis de conduire sur lesquels l'un et l'autre ont perdu 6 points et leurs véhicules ont été immobilisés.

La suite risque d'être encore moins réjouissante, puisque l'automobiliste et le motard devront s'expliquer devant la justice.

"Lever le pied pour arriver entier, mais aussi pour la sécurité des autres usagers" préconise la gendarmerie de Corse qui rapporte le "dérapage" des deux hommes sur sa page facebook.