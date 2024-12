Vents violents en Corse : 2 000 foyers privés d’électricité

Depuis jeudi soir, la Corse est balayée par des vents très violents. Des rafales de 90 à 100 km/h ont concerné une large partie de l’île durant la nuit, avec des pointes atteignant 120 à 140 km/h en Balagne, sur les crêtes montagneuses et au Cap Corse.



Au lever du jour vendredi, le vent a tourné au nord-nord-ouest, renforçant encore son intensité dans les zones côtières et les secteurs habituellement moins exposés. Des rafales atteignant 100 à 120 km/h ont été enregistrées.



Ces vents puissants ont provoqué d’importants dégâts, avec des arbres déracinés et des fils électriques arrachés. Environ 2 000 foyers, principalement dans les secteurs du Grand Bastia et de Corte, sont privés d’électricité. Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant, mais le vent complique les interventions.



Les conditions devraient s’améliorer progressivement dans l’après-midi, avec un affaiblissement des rafales prévu en soirée. En attendant, il est rappelé de ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol et de signaler toute anomalie au numéro d’urgence dédié : 09 72 67 50 20.