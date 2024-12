Vent violents en Corse : les transports scolaires annulés ce vendredi 20 décembre

La Corse est placée en vigilance orange par Météo-France pour la journée de vendredi 20 décembre 2024, en raison d’un épisode de vents violents liés à la dépression "Dionisio". Cette alerte, qui prendra effet dans la nuit de jeudi à vendredi, entraîne la suspension de tous les transports scolaires et interurbains sur l’ensemble de l'île.



En raison de la dangerosité de la situation, les élèves internes bénéficieront d’un retour exceptionnel ce jeudi soir, via le réseau de transports interurbains. La Collectivité de Corse recommande à la population de faire preuve de la plus grande prudence et de se tenir informée des évolutions de la situation sur son site officiel (www.isula.corsica).





Les previsions

Selon les prévisions, le vent d’ouest devrait se renforcer au cours de la nuit, avec des rafales de 90 à 100 km/h affectant la majorité de l'île. En Balagne et sur les crêtes montagneuses, des pointes atteignant 120 à 140 km/h sont attendues. Le Cap Corse, particulièrement exposé, pourrait enregistrer des rafales extrêmes jusqu’à 180 km/h.



Au matin de vendredi, le vent changera de direction, soufflant du nord-nord-ouest avec des rafales de 100 à 120 km/h, y compris sur les zones côtières habituellement moins exposées. La situation devrait commencer à se calmer dans l’après-midi, avec un affaiblissement des vents prévu en soirée.



Cet épisode de vents violents est provoqué par la dépression "Dionisio", actuellement en mer Tyrrhénienne. Celle-ci génère un puissant courant d’ouest qui affecte l'île avant un basculement rapide vers le nord-ouest vendredi matin. Les autorités recommandent de limiter les déplacements non essentiels