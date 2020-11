Vent violent, pluies intenses, orages : la Corse placée en vigilance jaune

En Corse ce vendredi 20 novembre les vents de nord à nord-est deviendront localement tempéteux en montagne et sur le sud-est. De fortes pluies concerneront également toute la partie Est de la Corse et la montagne, avec des cumuls de 30 à 50 mm en moyenne mais localement jusqu'à 80 mm sur les versants est, des rafales de 100 à 130 km/h sur les extrémités de l'île et sur les hauts reliefs, 80 à 100 km/h sur la plaine orientale.

Ces précipitations prendront parfois un caractère orageux, des cumuls de pluie de 30 à 50 mm, localement jusqu'à 80 mm sur la partie est de la Corse, équivalents de 15 jours à 3 semaines de précipitations.