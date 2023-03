Vent violent : La Corse placée en vigilance jaune ce dimanche

Dimanche 26 mars, à partir de 19 heures, un nouveau coup de vent est annoncé en Corse. Météo France a ainsi placé l'ile en vigilance météorologique jaune pour le paramètre "vent".



En début de soirée de dimanche, le vent se renforce sur les extrémités de la Corse et le relief, touchant également la région bastiaise et le littoral Est de la Corse-du-Sud. Les rafales attendues sont de l'ordre de 130 à 150 km/h sur le Cap Corse, 110-120 km/h en montagne, 100 à 110 km/h entre Solenzara et Conca, jusqu'à 100 km/h vers Bastia.

Il faiblit temporairement puis se renforce en milieu de nuit de dimanche à lundi, avec des rafales pouvant atteindre les 110 km/h dans la région bastiaise, 110 à 120 km/h entre Solenzara et Conca.

Le vent faiblit en début de matinée de lundi.