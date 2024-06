Venise, Naples, Prague, Budapest : Air Corsica propose de nouvelles escapades automnales

Ce mercredi 26 juin 2024, la compagnie Air Corsica a annoncé le lancement de ses « escapades automnales 2024 ». Ce programme de vols vers des destinations européennes va permettre aux insulaires de voyager durant l’automne, au départ de Bastia et d’Ajaccio, en vols directs vers l’Italie, la République Tchèque et la Hongrie. Plus précisément, 5 vols vont être ouverts au départ d’Ajaccio, et 3 au départ de Bastia, vers Naples, Palerme, Venise, Prague et Budapest. Ces escapades seront effectives du 19 novembre au 7 décembre prochains, au prix de 329 euros l’aller-retour. Les séjours varient entre 3 et 4 nuits sur place, et les départs se feront du samedi au mardi ou du mardi au samedi. « Ces destinations ont été choisies suite à une étude menée auprès de nos clients. C’est une période agréable, où il fait encore beau. En fin de saison, avant les fêtes de Noël, les gens sont plus enclins à voyager », précise Jean-Baptiste Martini, directeur commercial et marketing d’Air Corsica.



Des réductions pour les étudiants



À ces escapades automnales viennent s’ajouter 2 nouveautés phares dans la gamme de produits commerciaux de la compagnie. En premier lieu, la création d’un embarquement prioritaire : pour 9 euros, le voyageur n’aura pas à faire la queue dans la file d’attente et pourra monter directement dans l’avion. Ce processus se déploiera à partir du 1er juillet, dans un premier temps sur les lignes de Paris, dans un second temps sur l’ensemble du réseau de la compagnie. Air Corsica annonce également la mise en place d’une carte d’abonnement « Mea Studientina », dédiée à tous les étudiants (école, collège, lycée, enseignement supérieur), souhaitant bénéficier de réductions permanentes. « Elle coûte 99 euros sur l’ensemble de l’année. Elle peut être amortie dès son utilisation. Elle vient compléter le dispositif actuel dans lequel nous avions déjà une Carte Affaire et une Carte Loisir. Qu’ils circulent dans un sens ou dans l’autre, les étudiants bénéficieront de réductions pouvant aller jusqu’à 40% sur le prix du billet et incluant deux bagages. » complète Jean-Baptiste Martini.