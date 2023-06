Venaco: le village bouclé par les gendarmes durant plus d'une heure

Ce dimanche vers 17 heures, un appel téléphonique passé à la gendarmerie par un automobiliste fait état de la présence d'une homme armé à Venaco. Il est également précisé que l'homme serait entré dans une maison. Aussitôt, un imposant dispositif se déplace sur la commune du Vénacais. Des gendarmes armés aidés par le PSIG de Corte bloquent le village et procèdent à des fouilles. Au final, le secteur est bien calme et selon certains témoins la dite arme portée par la personne n'aurait été qu'une canne à pêche...



Vers 18h30, la circulation a été rétablie. Plus de peur que de mal donc!