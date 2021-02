Variant anglais détecté au collège Paoli de L'Ile Rousse : la classe fermée rouvre ce jeudi

Comme prévu, la classe du collège Pascal Paoli de L'ile Rousse rouvrira ses portes aux élèves ce jeudi 11 février après une semaine de fermeture, informe le rectorat dans une noté diffusée ce mercredi 10 février. La semaine dernière, après l’identification d’un cas variant dans l’établissement, la direction et les services de l'académie avaient décidé de suspendre l’accueil des élèves de la classe concernée. Une décision pour casser la contagion.

Suite à ce cas positif la campagne de tests qui avait été programmée pour ce jeudi 11 février à l’attention des élèves et des personnels du collège a été avancée au mardi 9. "Nos infirmiers et médecins scolaires ont testé 49 élèves et personnels volontaires du collège. Tous les tests sont négatifs. S’agissant des élèves de la classe dont l’accueil a été suspendu, ils ont tous été testés négatifs et seront de retour dès jeudi dans leur établissement. " conclut le rectorat.