Vaccination contre le Covid en Corse : plus de 31 500 doses de rappels administrées

Taux de couverture vaccinale, schéma complet, par classe d’âge : classe d'âge Couverture vaccinale (%) schéma complet 12-17 ans 65,5 % 18-49 ans 76,7% 50-64 ans 89,4 % 65-74 ans 89,5 % 75 ans et plus 78,3% population générale 71,2% population éligible (+ 12 ans) 80, 9 %

Selon les dernières données officielles sur la vaccination en Corse publiées ce mercredi 16 novembre par Santé Publique France, au 14 novembre, 251 339 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. Rapporté à la population insulaire, cela correspond à 72,7 %. 245 542 personnes ont bénéficié d’un schéma complet vaccinal (71,0 %, rapporté à la population corse).À cette même date, 31 572 personnes avaient reçu une dose de rappel (soit 24,9 %, rapporté à la population entre 65 et 74 ans et 39,6 %, rapporté à la population des 75 ans et plus).Au niveau départemental, 125 778 personnes en Corse-du-Sud et 125561 en Haute-Corse ont reçu au moins une dose (respectivement 122 251 et 123 291 un schéma vaccinal complet).Enfin, 15 385 personnes ont reçu une dose de rappel en Corse-du -Sud et 16 187 en Haute-Corse.Malgré la forte hausse des nouvelles contamination et du taux d'incidence, la vaccination stagne en Corse ou cette semaine 7592 personnes ont reçu un vaccin. Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin en Corse, est augmenté de seulement 0,5% en 7 jours (648 nouvelles vaccination) et dans la même période le nombre personnes qui a bénéficié d’un schéma complet vaccinal est resté identique (71,0 %). En revanche les troisième doses sont en hausse. Au 7 novembre 25 455 personnes avaient reçu une dose de rappel et une semaine plus tard plus de 31 500 ont reçu la troisième injection soit 6 027 doses de rappel de plus.