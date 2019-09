VIDEO - Payer son stationnement sur son smartphone, c'est désormais possible à Bastia

Ce samedi au Scoprivilla sur la place du marché de Bastia, s'est tenu le lancement du nouveau moyen de paiement de stationnement "Paybyphone", une application gratuite disponible en téléchargement sur Android et Apple Store.C'est dans le cadre de la démocratie participative que l'idée de la mise en place d'une application de paiement de stationnement pour la ville de Bastia est arrivée. La proposition a été soumise au vote des bastiais et fait partie des cinq projets retenus par le budget participatif.La brillante idée vient d'une riveraine de la rue Napoléon, Céline Abrachy, qui explique "J'ai entendu à la radio qu'ailleurs une application existait pour régler son stationnement. J'ai trouvé l'idée géniale de pouvoir interrompre et prolonger le stationnement. Du coup il n'y a plus à chercher l'horodateur s'il est un peu éloigné, le téléphone on l'a dans la poche."En effet, l'application offre de nombreuses fonctionnalités tel que la possibilité de payer son stationnement en rentrant sa plaque d'immatriculation. Une fois le temps de stationnement entré, la somme correspondant aux heures de stationnement est gelée sur la carte de crédit puis débitée une fois que le temps imparti est écoulé. Si l'utilisateur souhaite rester moins de temps que prévu, il peut interrompre le stationnement et la somme débitée sera moins importante. Ainsi, l'utilisateur ne paie que ce que le temps stationné. Les horodateurs classiques restent toujours en fonction."Paybyphone" est un prestataire présent dans 160 villes en France et plus de 500 dans le monde. En décembre l'application arrivera à Ajaccio.Du 16 au 30 septembre les habitants de Bastia sont invités à voter pour les nouveaux projets disponibles sur le site internet https://demucrazia.bastia.corsica Pour mieux comprendre le dispositif, voici une petite vidéo explicative.