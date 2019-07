VIDÉO - Muntagnera, l'altu viaghju per i pastori

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Jeudi 18 Juillet 2019 à 13:36

Cusì luntanu ch'omu s'arricordi, in estate, quandu u caldu si stalle in e piaghje, i pastori elli si ne collanu in muntagna per lascià l'animali à u frescu.

Ma sè parechji anni fà, e muntagnera eranu unu spiazzamentu chì perdurava mentre parechje simane per quell'omi è donne, cù un ritornu à l'impiaghjere, oghje ognunu pò rientre in casa soia.

In stu mese di lugliu 2019, Corse Net Infos hà seguitatu Germain Volpei, capraghju in Ochjatana, u so figliolu Nicolas Volpei è Gigi in a so 46esima muntagnera è 45esima à e Piazze, in Melaghja. Una bella ghjurnata di spartera, d'amparera è di festa trà famiglia è amichi, in piena natura.



Avà e cullemu quì indè e Piazze à 1200 metri. E cappiemu, stanu sole quì fin'à mezu sittembre. Dopu, à partesi da u 20 d'agostu cumincemu à pasce. Cumincemu à guardà quelle chì mancanu. Ci vole à cumincià à arricogliele chì partenu annant'à e creste à 2000 metri. Ghjè un pocu cumplicatu per arricogliele ma in cullendu una volta à a simana o tutt'i 2 o 3 ghjorni cumincemu à avvicinalle è à mezu sittembre e femu falà quaiò in piaghja per pascialle bè prima ch'elle affigliuleghjenu.



