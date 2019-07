VIDEO - Les résultats du concours "Peins-moi Napoléon" dévoilés

Rédigé par Michel Rosecchi le Mardi 16 Juillet 2019 à 16:27

Le concours "Peins-moi Napoléon" organisé par le peintre Pierre Farel et la Ville d'Ajaccio, vient d'annoncer ses lauréats. Les grands gagnants - il y a eu une soixantaine de participants 26 ont été retenus pour la qualité de leur travail - ont reçu leurs cadeaux de la part de partenaires comme La Méridionale et Napstore, mais le premier prix sera, lui, exposé dans quelques temps au sein de la grande galerie napoléonienne, en tant que peinture du patrimoine impérial. Plus d'infos en vidéo avec Pierre Farel.

