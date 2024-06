VIDEO - Législatives 2024 : La réaction de Laurent Marcangeli

Réagissant à cette montée en puissance du Rassemblement National, Laurent Marcangeli a souligné : "Je l'avais vu venir depuis des semaines, voire des mois." L'ancien maire d'Ajaccio et président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale a exprimé sa détermination en vue du second tour : "Elle peut gagner, je peux gagner, et je vais tout faire pour réussir."

Il a appelé l'ensemble de ses électeurs à se rassembler autour d'une "campagne positive et propre" pour le second tour. Laurent Marcangeli a également défendu son mandat en affirmant : "Les électeurs feront le choix entre la candidate du RN et moi qui, depuis 15 ans, défend notre territoire et ses intérêts."