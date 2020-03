VIDEO - Laurent Marcangeli : "c'est une situation inédite, ayons confiance tout en étant responsables "

MV le Lundi 9 Mars 2020 à 15:57

Après le décès d'un homme de 89 à Ajaccio cette nuit, probablement positif au Covid-19, la peur gagne Ajaccio, et la Corse entière, qui se trouve face à une situation inédite.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le maire de la ville impériale, Laurent Marcangeli, s'adresse à ses concitoyens : " Avec les services de l'Etat nous avons pris un certain nombre de décisions qui changent voyre quotidien. La fermetures des écoles, des crèches, la limitation d'un certain nombre de services publiques ont des conséquences y compris sur la vie démocratique puisque comme vous le savez nous voterons dimanche. Face à cette situation de crise, je veux dire aux Ajacciennes et aux Ajacciens que je me consacre pleinement à mes fonctions de maire de la Ville d'Ajaccio et de Président de la CAPA et je vais limiter mon temps de campagne."



Rassurant, le premier magistrat demande à ses concitoyens de ne pas céder à la panique et e faire preuve de responsabilité : " suivez les préconisations et appliquez les gestes barrière pour limiter la propagation du virus."



"Ayons confiance tout en étant responsables "

