VIDEO - I mulateri d'oghje, un mistieru chì franche e generazione

Ghjè ellu chì s'accupe, cum'è unepochi d'altri, di u trasportu di e rumenzule è di u scumpartimentu selettivu, cù e so mule, chì in muntagna, l'accessu ùn si pò fà cù veiculi motorizati, fora d'elicotteri.

In fine di viaghju, quelli frazi, sò falati à l'intrata di a furesta di Bunifatu, per esse purtati in camiò in u centru di trattamentu di Calvi.

À tempu issu bellu viaghju, sò cullate robe per i rifugi è i guardini di i lochi muntagnoli, per a stagione chì principie à u mese ghjunghju è chì si compie di sittembre.

Mulateru, un mistieru nobile, rispittatu da tutti chì hà sapiutu peredurà è francà generazione.