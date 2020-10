VIDEO - Couvre feu : "U troppu stroppia" pour les patrons de bar et restos d'Ajaccio

Pierre BERETTI le Vendredi 23 Octobre 2020 à 19:14

A minuit, ce vendredi 23 octobre, le couvre-feu sera mis en place en Corse et ce, pendant 6 semaines. Il sera impossible de sortir de chez soi entre 21 et 6 heures du matin sauf sur justificatif. Les bars seront fermés et les restaurants baisseront le rideau à 21 heures. C'est un coup dur à encaisser pour les patrons de bar et restaurants de la ville impériale que ce vendredi en début d'après midi, après la conférence de presse du préfet Pascal Lelarge qui a précisé les contours de ces mesures, cafetiers et restaurateurs se sont retrouvés devant la préfecture pour manifester leur grogne face à une situation qu'ils le mènera à "une faillite inévitable" et à "la mise au chômage de nombreux employés".

Pour César Borelli, propriétaire du bar l'Esarc sur le cours Napoléon c'est une grande injustice.

On écoute son témoignage