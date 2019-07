VIDEO - Comment déconnecter du travail pendant vos vacances ?

Non, vous n'êtes pas indispensable au travail. Maeva Clément-Mattei et Christophe Santini vous l’expliqueront cet après midi à Borgo lors de la troisième rencontre organisé par le Campus de la CCI2B en partenariat avec A Fundazione, la fondation d’entreprise du Crédit Agricole de Corse.



Pour cette 3ème édition,la thématique abordée est de circonstance : la déconnexion.



En période de vacances, nous pouvons tous exercer notre droit à la déconnexion. Mais est- ce vraiment possible de déconnecter en pratique ? Et qui plus est pour un chef d’entreprise ? Existe-t-il des recettes pour déconnecter efficacement ?







Maeva Clément-Mattei, Auditrice sociale chez ACE Partners et Professeur de Management et de Communication et Christophe Santini, sportif de l'extrême, apporteront leurs expériences en matière de gestion de la performance. ,



Ces interventions seront suivies d’échanges avec les participants.







Pour s’inscrire : https://bit.ly/2LIkChq