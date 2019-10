VIDEO - Bastia : Le conseil municipal des enfants reprend du service

Livia Santana le Vendredi 18 Octobre 2019 à 07:11

Ce jeudi soir à la mairie de Bastia, s'est tenu le deuxième année du cunsigliu municipale di i zitelli. Pierre Savelli, maire de Bastia et Ivana Polisini, adjointe déléguée à la politique éducative et à la jeunesse ont animé le débat. Au cours de cette séance, les 36 enfants élus dans 12 écoles de la ville se sont attelés à un sujet fort : l'égalité homme-femme. Après près d'une heure et demie de discussions trois thèmes se sont dégagés : l'égalité dans le sport et les loisirs, l'égalité dans les métiers et l'égalité à l'école et au sein de la famille. Entre discussions passionnées et spontanéité des enfants, voici un petit résumé vidéo de ce cunsigliu municipale di i zitelli ...

