Université de Corse : une rentrée marquée par l'inflation

Entre 15 et 30% d’augmentation sur le prix des denrées alimentaires déjà plus chères en Corse que sur le continent, une hausse du prix des carburants et une explosion du prix de l’énergie

liés

à la guerre en Ukraine… voici le cocktail explosif auquel devront faire face les étudiants de Corte pour cette rentrée 2022.

Pour venir en aide

à

ceu

x

pour qui études riment avec difficultés financières, l’association

Aiutu Studientinu

, a pris en 2011 la forme d’une épicerie

solidaire

destinée aux étudiants de l’Université de Corse.

Là-bas, depuis la

Covid

,

entre

100 et 110

jeunes

défilent dans les

étales

à la recherche de ce qui fera leur déjeuner ou leur dîner.

Avant la crise sanitaire, ils étaient seulement entre 60 et 70 à se rendre dans l’association.

« On a presque doublé le nombre de bénéficiaires tout d’abord parce que les étudiants se sont trouvés dans des situations

délicates,

mais aussi parce qu’on s’est fait connaître auprès d’eux et ceux qui ont besoin de nous viennent plus facilement », explique

Saveria Pietri,

étudiante et présidente de cette association.

Avec l’inflation, l’

Aiutu

studientinu

sait que le nombre de bénéficiaires devrait encore

augmenter

.

De ce fait, le mercredi 21 septembre sera inauguré leur nouveau local soit 100 mètres carrés situés dans l’ancienne cafétéria du

Crous

, près de la résidence universitaire

Pasquale Paoli

2.

L’offre devrait aussi être élargie puisqu’en plus des denrées alimentaires issues des dons des associations insulaires et des invendus des grandes surfaces partenaires, l’association a pour volonté de

collecter

des

habits

pour y installer une friperie

solidaire

.

Gros coup de pouce pour les étudiants de Corte, le Crous de l’Université de Corse est, à partir de cette rentrée 2022, le premier à proposer des repas 100% gratuits pour tous les étudiants. Alors qu’au niveau national le gouvernement avait instauré le repas à 1euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les non-boursiers pendant la période Covid, le Crous de Corse a fait appel à la Collectivité de Corse pour qu’elle prenne le reste à charge soit 250 000 euros dès septembre 2022. « Nous avions pour seul objectif que les étudiants n’aient pas à se préoccuper du budget nourriture », explique Marc-Paul Luciani, directeur du Crous de Corse. Cet effort financier permettra de prendre en charge 80 000 menus sur l’année universitaire sachant que tous les midis, 600 à 700 repas sont distribués et plus de 150, le soir. Après la mise en place de cette mesure, Marc-Paul Luciani estime qu’il devrait y avoir « un petit effet d’aspiration avec 10 à 20% d’étudiants en plus », mais il ne s’attend pas à un doublement de cette fréquentation.L’an passé, 560 étudiants (sur 5100 inscrits) dans le besoin se sont adressés à l’assistante sociale de l’université pour faire part de leurs besoins sur le plan alimentaire, concernant les coûts pédagogiques comme l’achat d’un ordinateur ou de livres, des difficultés à payer leur loyer, et même à payer les factures d’électricité. « Je siège dans la commission qui attribue les aides, parfois je voyais des dossiers avec des factures d’électricité sur deux mois s’élevant à 500 ou 600 euros. Les étudiants résident souvent dans des logements privés qui sont des passoires énergétiques », déplore le directeur du Crous en charge de la cellule de soutien aux étudiants qui dispose d’une enveloppe de 400 000 euros pour aider ponctuellement les demandeurs. Cette année, Marc-Paul Lucciani a anticipé la hausse du prix de l’électricité qui pourrait s’abattre sur la France en demandant des crédits supplémentaires.A la rentrée 2022, le gouvernement a annoncé des mesures ministérielles nationales pour garantir le pouvoir d’achat des étudiants et réduire l’impact inflation. Parmi celles-ci, on compte par exemple la revalorisation de 4% de la bourse sur critère sociaux ou encore l’octroi d’une aide rentrée scolaire de 100 euros pour les étudiants boursiers et bénéficiaire des APL. De son côté l’Université de Corse a pris l’initiative de geler les droits d’inscription à la fac. Aussi, elle travaille à faire connaître les aides financières de la Collectivité de Corse à destination des étudiants via son point d’information. En effet, que peu de personnes connaissent l’existence du schéma d’aide à la réussite et à la vie étudiante. « Il y a une trentaine de mesures financières qui ont été activées pour les étudiants boursiers ou non. Par exemple, l’aide à la première installation qui va de 250 à 800 euros lorsqu’un étudiant s’installe ou encore une aide pour l’achat d’un ordinateur, le train à 20 euros par an », détaille Jérémie Santini, vice-président en charge de la vie étudiante à l’Université de Corse.Le détail de toutes les aides est disponible en cliquant ici.