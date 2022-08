Unité de dessalement à Rogliano : une fausse bonne idée pour l’environnement ?

Forcément, ce rejet d’eau extrêmement salée en mer est un danger pour le milieu marin et son équilibre. En Méditerranée, chaque litre d’eau comporte en moyenne 37 grammes de sel. Plusieurs études effectuées autour des stations méditerranéennes comme celle de Dhekelia à Chypre, montrent que cette concentration peut grimper de 5 à 10 grammes par litre, en fonction des courants et des possibilités de dilution dans la zone de rejet.





“Et quand on sait que, par exemple, les herbiers de posidonie sont sensibles à la moindre variation de salinité au milligramme près, cela pourrait avoir des effets catastrophiques sur cette plante au rôle primordial”. Si Christophe Mori, maître de conférence et enseignant-chercheur à l’université de Corse, ne mâche pas ses mots, il reconnaît des “avancées technologiques” dans le procédé mais il reste inflexible : “ce doit rester une solution d’extrême dernier recours”. Sur le long terme, la saumure, plus dense, reste sur les fonds marins et provoque de grands dégâts. “Cette stratification asphyxie les espèces vivant sur les fonds et modifie le milieu”, explique Christophe Mori.





Au Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate qui doit rendre un avis sur l’unité de dessalement de Rogliano, on reste très prudent. “La saumure reste le plus gros problème car elle aura d’importants impacts sur les habitats, la faune et la flore sous-marine, vu la configuration du lieu”, confie-t-on. Les courants pourraient ne pas être suffisants pour dégager le sel en trop, comme c’est le cas en Bretagne, sur l’île de Molène, où l’unité de dessalement couvre 60 % des besoins quotidiens en eau douce durant l’été.