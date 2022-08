Sécheresse : À Rogliano, de l’eau de mer pour remplir les réserves d’eau douce

Mais pour Patrice Quilici, le dessalement est la seule alternative viable pour l’instant, « sans avoir à demander aux habitants de ne plus se doucher ». Pour le maire, il faut aussi voir plus loin et parer aux éventualités de sécheresses hivernales, de plus en plus fréquentes dans le Cap Corse. « Cela nous coûterait près d’un million d’euros, mais nous pourrions la faire marcher jusqu’en décembre pour bien remplir le réservoir », détaille-t-il.Sans quoi, il faudra s’en remettre au bon vouloir de la pluie qui, dans le Cap Corse, ne devrait pas faire son apparition de sitôt, « sauf orages ponctuels », selon les prévisionnistes de Météo France.