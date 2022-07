Sécheresse : les inquiétudes des agriculteurs corses

Économiser l’eau, c’est une question de survie pour les agriculteurs. « Si les tuyaux sont vides, on ne peut pas faire autrement. Notre but c’est d’avoir de l’eau en septembre », assure Fabien Lindori. Mais si les restrictions s’imposent, elles peuvent aussi avoir un impact sur les exploitations agricoles. Sur l’île, les cultures pourraient-elles être menacées ? « Forcément, si la restriction est trop forte on peut avoir des soucis, peut-être pas la perte de la culture, mais une diminution de sa productivité », explique José Colombani.



Dans ce contexte, le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse se dit « inquiet ». « Mais cela fait vingt ans que je le suis ! », lâche-t-il. « Cela fait un an qu’on tire la sonnette d’alarme, nous avons des sécheresses hivernales couplées à des sécheresses estivales, et nous manquons de stocks d’eau », abonde Fabien Lindori.