Une vague rose contre le cancer, dans les rues de Bastia

Une belle animation organisée par la Ligue, la mairie de Bastia, le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDCC), La Marie-Do, la CPAM et Bastia Handball avec le concours de NRJ Corse, des Cheerleaders de Furiani, du club de danse ADLC et du groupe « I Brumichesi ».Dès 9 heures le public avait répondu nombreux, se massant autour des tables d’inscriptions sur la place St Nicolas. Des stands d’ informations avaient aussi été dressés car le but de cette marche est bien de sensibiliser les femmes au dépistage. «C’est qui est le plus important : la sensibilisation » martèle Claudine Legay, présidente de la Ligue contre le Cancer de Haute-Corse. « En termes de dépistage du cancer du sein, les chiffres sont bas chez nous, surtout en Corse du sud. Beaucoup de femmes ont encore peur du dépistage. Pourtant un cancer du sein dépisté assez tôt est synonyme de guérison assurée. Le COVID a accentué cette peur aussi à laquelle s’ajoute parfois de la pudeur. Tout au long de l’année nous menons des actions de sensibilisation et en ce mois d’octobre 2022 nous avons organisé 14 marches dans le département. Ça contribue aussi à l’animation des villages. Tous les bénéfices de ces actions vont directement à la Ligue. Cette année nous avons décidé d’aider les aidants, 1 personne sur 10 est un aidant c'est-à-dire une personne qui vient en aide à une malade du cancer. Ces aidants ont eux aussi besoin d’aide car le processus pour qu’ils obtiennent des aides est très lourd, très lent. Donc on essaye de les aider en amont »Autre action de la ligue, sensibiliser les malades et anciens malades à faire du sport. « On vient de mettre en place une aide de 100 € pour les inciter à pratiquer le sport adapté » indique encore Claudine Legay, une présidente toujours sur la brèche avec le soutien d’une centaine de bénévoles en Haute-Corse.10h15, alors que la fête bat son plein sur la place St Nicolas, juste avant le départ de la marche, et dans une haie d’honneur formée par les Cheers de Furiani, arrivent alors Laurent, Xavier et Thierry, les trois frères du défi Corsica Express , partis jeudi en stop de Bastia pour un tour de Corse, collectant des fonds pour la ligue au passage. « Les gens ont été fantastiques, exceptionnels » déclare ému Laurent, l’ainé de la fratrie. « C’est une belle histoire. On est exténués, mais ravis de revenir avec 6000 € de dons. On a rencontré des gens extraordinaires, emplis de générosité, de bienveillance. Que ce soit à L’Ile Rousse chez Damien, à Venaco avec le maire, Pascale ou Stéphane, à Ajaccio où une famille nous a accueillis deux nuits de suite… Sur les réseaux sociaux ça a été un tsunami de messages d’amour, d’encouragement, de solidarité. Le cancer je l’ai tutoyé des années quand j’étais ambulancier et que je transportais des gens malades. C’est terrible. Emotionnellement c’est difficile »Aux alentours de 10h45, était donné le départ. Une vague rose a alors déferlé dans les rues de Bastia : rue Napoléon, rue Droite, boulevard Gaudin, St Joseph, le spassimare, l’Aldilonda, le Vieux-Port. « Octobre Rose va se poursuivre ces prochaines semaines avec d’autres marches en Haute-Corse » précise Elodie Calendini du CRCDCC. « On aura aussi un concert au théâtre de Bastia le 28 avec à l’affiche Battista Acquaviva, Diana Di l’Alba, Eppò ou encore I Mantini. Enfin, le Bastia Handball organise aussi un grand tournoi le samedi 29 au gymnase de L’Arinella, à partir de 10h30».