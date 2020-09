Une rentrée presque ordinaire à Bastia

Des embrassades, des retrouvailles, des sourires, des pleurs aussi, des cartables bien remplis, des chaussures neuves... c'est la rentrée pour les 2 700 élèves bastiais. Devant les grilles de l'école Campanari, c'est le cruel au-revoir. Parents et enfants s'étreignent pour se donner du courage, la force de retrouver une salle de classe oubliée après six mois de cours en distanciel et celle de laisser sa progéniture à un enseignant. Carla Maria a 9 ans, elle entre en CM1. "Je suis contente de retourner à l'école parce que je vais pouvoir revoir mes copines !", s'exclame la fillette impatiente de franchir l'enceinte de l'établissement en présence de Pierre Savelli, maire de Bastia et Ivana Polisini, adjointe



Une fois le portail passé, les bambins retrouvent leurs camarades et oublient déjà leurs parents. Presque tous, à l'exception de Célia six ans, qui lance des "je t'aime" à sa mère et son père collés à la grille. Bientôt, Elena, sa petite sœur d'un an et demi se met à pleurer. Après six mois dans le cocon familial, c'est le déchirement.



"Ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains.", tente de rassurer Françoise Campana, la directrice de l'école. Celle-ci a beaucoup travaillé pour que cette rentrée se passe pour le mieux. "Nous avons séparé les heures d'arrivées des élèves pour que le flux de personnes soit le moins important possible.", explique-t-elle.



Dans la cour, à travers les barreaux, difficile de distinguer sa maman ou son papa parmi tous les masques. Il faut dire qu'à l'école Campanari, tout le monde à joué le jeu. Le port de celui-ci ne semble pas vraiment déranger les parents : "Maintenant il est obligatoire de partout à Bastia donc devant les écoles c'est normal de le mettre.", déclare Philippe, qui accompagne son fils Lisandru pour son premier jour en cours préparatoire. Contrairement à la polémique autour des enfants en maternelle remettant en cause le port du masque des ATSM et enseignants, celui-ci ne semble pas déranger les tout petits qui reçoivent sans rechigner un lavage rigoureux des mains par des "taties" masquées.



Finalement, c'était une rentrée presque banale pour les 165 enfants de l'école Campanari.