Une pétition contre le pass vaccinal rassemble 2 000 signatures en Corse

Quelques jours après la mise en ligne d'une pétition disant "Non à la discrimination des Français" qui avait franchi dimanche dernier la barre des 1 148 000 signatures et dont le nombre de signataires avait été gonflé artificiellement pour essayer de la discréditer, une deuxième pétition, plus nustrale, a été mise en ligne sur la plateforme Les lignes bougent.En s'adressant aux élus de la Collectivité de la Corse, les signataires demandent aux politiques insulaires de faire en sorte que les responsables de l’État "respectent l’égalité des citoyens sur le territoire français."Opposés à la discrimination qu'ils subissent de par leur choix de ne pas être vaccinés, les membres du, à l'origine de la pétition, demande au gouvernement d'arrêter "avec ces mesures, génératrices de violence et de fracture sociales et de discrimination et d’injustice pour les insulaires, empêchés de circuler librement afin de visiter leur famille se trouvant sur le continent." Ils souhaiteraient ainsi abandonner "les discours anxiogènes", afin de