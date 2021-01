Une page se tourne à l’ATSCAF de Haute-Corse

L’ATSCAF a pour but d'offrir aux agents des différentes directions composant le Ministère des Finances (Direction Générale des Finances Publiques, Douanes, Concurrence, etc.), qui ne disposent pas de comité d'entreprise au sein de leur administration, des activités et prestations basées sur les loisirs : centres de vacances, activités touristiques, sportives et culturelles, compétitions sportives, manifestations culturelles nationales… Elle est composée de deux entités : l'ATSCAF Fédérale qui gèrent les centres de vacances, centralisent, organisent les activités et manifestations nationales et font également le lien entre toutes les associations locales et plus d’une centaine de sections locales, associations de loi 1901, qui proposent à leurs adhérents des activités touristiques, sportives et culturelles.La section de Haute-Corse a été créée par Charles Capia en 1976. Président fondateur, il fut ensuite remplacé successivement par Bernard Lorenzi, Jean Chiudini et Jean-Pierre Poli, dernier président en date. Adhérent depuis 1983, celui-ci fut secrétaire général de 1990 à 2005, puis président de 2005 à 2021.« A nos débuts, les seules activités proposées étaient le tir et le football. Nous étions à l’époque une trentaine d’adhérents seulement» explique JP Poli. A l’aube de 2021, ce sont désormais 9 activités sportives et culturelles* qui sont offertes aux 332 membres, ce qui place la section corse à la 32place, sur 122 ATSCAF départementales, au classement du nombre d'adhérents. «Cette 32place montre le dynamisme de toute notre équipe, car c’est bien en équipe que nous travaillons. Une équipe composée de passionnés, de personnes motivées, compétentes. En 15 ans de présidence il y a toujours consensus entre nous. Dans quelques mois je prendrai ma retraite professionnelle, il était donc temps pour moi aussi de passer la main en ce qui concerne la présidence de l’ATSCAF. Il est préférable d’avoir à la tête de celle-ci une personne en activité et sur place».Ces trois mandats de présidence ont été jalonnés de très nombreuses manifestations et non des moindres : participations aux championnats interrégionaux, nationaux voire internationaux, organisations de tournois, congrès… De nombreux trophées ornent d’ailleurs plusieurs étagères de son bureau bastiais dont 2 titres de champion du monde de tir en individuel et 3 titres de champion de France par équipe. D’excellents résultats aussi en football, pétanque, course à pieds, volley. «Nous avons aussi organisé sur l’île plusieurs manifestations nationales et internationales. Deux finales nationales de Tir Sportif en 2005 et 2014 en présence du seul médaillé olympique de France, Franck Dumoulin et du champion de France 2013 à la carabine, Jérémy Monnier. En 2011, adossé aux Foulées Cortenaises, le trophée de Course à pied à Corte au profit de la recherche contre le cancer avec 150 coureurs présents, le trophée de Soccer 2020 au C5 Stadium de Bastia et surtout sur la 63édition du TIF, Tournoi International de Finances, en 2018 avec 5 pays présents, soit 250 athlètes. Une 1ère en Corse depuis la création de l’épreuve en 1934. Au final une belle réussite à laquelle on doit associer les élus locaux, maires, CdC, CAB, CCI, présidents de ligues sportives, chefs de service des administrations financières et le Préfet de l’époque. Nous avons pu à l’occasion de ce TIF recevoir la Coupe Davis et le sextuple champion du monde de Freestyle football Gautier Fayolle ». Autre moment fort, ce 4ème Trophée National de Soccer en mai 2019 qui a regroupé 18 équipes au C5 Stadium de Bastia. De belles organisations reconnues par les plus grandes instances du sport mais aussi beaucoup de stress et de travail pour JPP et son équipe. «Le problème récurrent quand on organise quelque chose en Corse, ce sont les déplacements. Par rapport à d’autres sections du continent on se doit d’avoir un budget spécial. Heureusement nous avons toujours pu trouver des appuis, des partenariats locaux, des aides qu’elles soient financières ou autres. A chaque fois aussi on mettait en avant la convivialité en organisant des activités culturelles autour des manifestations sportives ».A l’instar de nombreux autres présidents, en cette dernière année, JP Poli a eu à gérer la pandémie. «Nous avons du cesser toutes activités depuis le 1confinement et on n’a qu’une hâte c’est de les reprendre. Au niveau national toutefois des E challenges ont été mis en place mais cela ne remplace pas les compétitions en présentielles. Nous avions prévu en cette année 2021, l’organisation de Rencontres œnologiques, 90 personnes devaient y participer mais en raison du COVID, nous avons du repousser cet évènement ».En ce début d’année 2021, JP Poli prépare donc l’Assemblée Générale qui devrait avoir lieu en mars. «Je prépare l’avenir. Il y aura un nouveau bureau, une nouvelle équipe pour de nouvelles aventures n’en doutons pas. Il y a une équipe très motivée qui assurera la continuité». Stéphane Fortin, actuel trésorier, devrait prendre la présidence, remplacé aux finances par Guillaume Longo, en charge de la section Football, qui incarne la jeunesse de l’association.