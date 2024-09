Une nouvelle unité pour les enfants en danger à l’hôpital d'Ajaccio

Une structure hébergée à Ajaccio avec des antennes partout en Corse

L’ouverture de l’UAPED d’Ajaccio a été rendue possible grâce aux nouveaux locaux du Centre hospitalier, qui offrent désormais un cadre sécurisé pour accueillir les enfants victimes de maltraitance. Parmi les infrastructures, la salle Mélanie, dédiée aux auditions filmées des jeunes victimes, permet de recueillir leur parole dans des conditions apaisantes, limitant ainsi le traumatisme. À terme, cette unité sera complétée par des antennes délocalisées à Bastia, Porto-Vecchio et d’autres communes de Corse, renforçant ainsi la couverture régionale. Pour Marie-Hélène Lecenne, Directrice Régionale de l’ARS de Corse, il s’agit d’une avancée majeure : « Cette unité a une vocation régionale et s’appuie également sur des correspondants au CH de Bastia et à la Clinique de Porto-Vecchio. Il était crucial de mettre en place un tel dispositif face à l’augmentation du nombre de mineurs victimes de violence. Aujourd’hui, avec davantage d’outils, nous repérons, détectons et traitons mieux ces situations. L’autorité judiciaire bénéficie d’une structure où la parole de l’enfant est recueillie en toute sécurité et dans des conditions optimales. Cela permet à la fois de reconnaître l’enfant comme victime et de disposer des éléments nécessaires pour la procédure judiciaire. »



47 mineurs déjà reçus dans le cadre d’un parcours judiciaire en 2024 en Corse

Les enfants victimes de violence, en raison de leur vulnérabilité, doivent être écoutés et pris en charge dans un environnement sécurisé et protecteur. La mise en place de l’UAPED répond à cette nécessité, en offrant un cadre spécialement conçu pour recueillir la parole des jeunes victimes. Nicolas Septe, Procureur de la République d’Ajaccio, souligne l’importance de cet outil : « Dès mon arrivée en 2021, j’ai voulu faire de la prise en charge des victimes une priorité. Il était impératif que la Corse soit dotée d’une structure comparable à celles existantes sur le continent. Je remercie l’ARS de Corse et la direction de l’Hôpital d’Ajaccio pour leur engagement dans ce projet essentiel. Grâce à ce dispositif, chaque enfant potentiellement victime peut désormais être entendu dans un environnement sécurisé et apaisant, en présence des forces de l’ordre, afin de faciliter la révélation des faits qu’il a pu subir. »